Италия приняла более сотни беженцев с судна Diciotti
Италия приняла 137 иммигрантов с судна Diciotti. Они сошли на берег в порту сицилийского города Катания.
Иммигранты направлены в центр временного размещения в Мессину, передает «Коммерсантъ». С ними работают врачи, сотрудники Международного комитета Красного Креста и волонтеры.
Ранее судно с 177 беженцами направилось к Сицилии после отказа властей Мальты принять корабль. Глава МВД Италии Маттео Сальвини разрешил сойти на берег только детям. Остальные несколько дней находились на судне и объявили голодовку.
Власти страны раскритиковали Евросоюз за невыполнение обязательств по приему беженцев и пригрозили прекратить выплаты в бюджет ЕС.
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