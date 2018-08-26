Италия приняла более сотни беженцев с судна Diciotti

Италия приняла 137 иммигрантов с судна Diciotti. Они сошли на берег в порту сицилийского города Катания.

Иммигранты направлены в центр временного размещения в Мессину, передает «Коммерсантъ». С ними работают врачи, сотрудники Международного комитета Красного Креста и волонтеры.

Ранее судно с 177 беженцами направилось к Сицилии после отказа властей Мальты принять корабль. Глава МВД Италии Маттео Сальвини разрешил сойти на берег только детям. Остальные несколько дней находились на судне и объявили голодовку.

Власти страны раскритиковали Евросоюз за невыполнение обязательств по приему беженцев и пригрозили прекратить выплаты в бюджет ЕС.