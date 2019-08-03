Италия предложила помощь в тушении сибирских лесов

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил беспокойство сообщениями о крупных лесных пожарах в Сибири и предложил России помощь итальянского департамента гражданской защиты.

«Следуя сообщениям о драматичной ситуации с пожарами, охватившими Сибирь, я предложил РФ сотрудничество нашего департамента гражданской защиты, предоставив в распоряжение два самолета Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется», — написал глава правительства в своем Twitter.

Canadair — специализированные профессиональные самолеты, которые используются при тушении пожаров. За один вылет Canadair способен осуществить сброс шести тонн воды.

Сейчас, по данным МЧС, наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области. Там в 177 населенных пунктах пяти регионов Сибири и Дальнего Востока еще наблюдается дым от лесных пожаров.

Напомним, из-за крупных лесных пожаров в четырех регионах России - Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия – введен режим ЧС. Площадь пожаров составила уже 3 млн гектаров.

31 июля президент Путин распорядился отправить на тушение пожаров военных. Помощь в борьбе с огнем предложил также американский президент Дональд Трамп, однако Россия пока не приняла предложение, хоть и пообещала воспользоваться им при необходимости.