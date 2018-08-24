Под Истрой обнаружен склад контрабандного сыра из Европы
Склад запрещенных сыров весом свыше 80 кг обнаружили на территории торгового комплекса «Княжий двор» в городском округе Истра.
По данным проверки выяснилось, что некий индивидуальный предприниматель производил незаконную реализацию молочной продукции (сыры в ассортименте производства Германии, Италии, Франции, Австрии, Нидерландов, Англии, Испании) общим весом 83,4 кг, которая запрещена к ввозу на территорию РФ.
Продукцию изъяли и уничтожили, передает «Подмосковье сегодня».
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