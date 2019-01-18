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Два истребителя столкнулись в маневрах на Дальнем Востоке

Два истребителя столкнулись в маневрах на Дальнем Востоке

Два истребителя Су-34 столкнулись в небе над Татарским проливом на Дальнем Востоке. Экипажи успели катапультироваться.

Как сообщили в силовых структурах Хабаровского края, авария произошла рядом с поселком Нельма Советско-Гаванского района. Самолеты выполняли полет в сложных метеоусловиях. В ходе летно-тактических учений ведомый самолет потерял ведущего, в результате чего они столкнулись.

Минобороны сообщило об обнаружении одного из летчиков. Он находится на спасательном плоту и подает световые сигналы, пишет РИА Новости.

Су-34 – это многофункциональный истребитель-бомбардировщик, который способен поражать воздушные, наземные, морские и надводные цели. Экипаж самолета составляет два человека. Дальность полета – 4000 км, максимальная скорость – 1900 км/ч.

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Теги:
Места: Россия
События: происшествия
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