В Истре открылась выставка современной техники для агробизнеса

В подмосковной Истре состоялось открытие II выставки агротехнологий «Подмосковье-2018». На открытии присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мероприятие проходит в рамках Дня поля, которое отмечается в регионе 23 раз.

«Все самые современные технологии, машины представленный здесь. В Московской области реализуется достаточно амбициозная программа», - сказал Воробьев на открытии выставки.

На мероприятии можно увидеть отечественную и зарубежную технику для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также оборудование для подготовки почв и посева. Губернатору продемонстрировали технологию удаленного покоса с помощью робота-дрона для борьбы с борщевиком, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ранее на портале «Добродел» выбирали наиболее заросшие сорняком участки. Эти места будут обработаны в первую очередь.