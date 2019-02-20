История о щупальцах в школьном супе получила продолжение

История о щупальцах в школьном супе получила продолжение

Учащимся школы в поселке Юргамыш Курганской области, которые в супе нашли мясо с белыми отростками в виде щупалец, запретили проносить в столовую телефоны. Об этом рассказали родители школьников.

По их словам, учителя требуют оставлять гаджеты в классе и ругаются при попытке пронести их в столовую. Родители заявили, что жаловались директору много лет на питание в столовой, однако реакции не последовало.

В самой школе комментировать запрет на пронос телефонов в столовую комментировать не стали, пишет Lenta.ru. Родители рассказали, что после скандала еда в столовой улучшилась.

Детям-льготникам впервые дали гречу с курицей. «Это первые сдвиги за три года», - сказали родители. Прежде детям, чье питание оплачивали родители, давали котлету с кашей, а детям-бесплатникам – пустую кашу.

Накануне сообщалось о странной находке в школьном супе. На распространенной в Сети фотографии были видны отростки на мясе в виде щупалец. В школе подтвердили подлинность снимка, но заверили, что готовили суп из сертифицированной тушенки. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

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