Исследование: видеоигры мешают в трудоустройстве

Жителям России, которые ежедневно играют в компьютерные игры, труднее всего найти работу.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob, 68% россиян ответили, что не играют в компьютерные игры, 7% сказали, что играют в них каждый день, 9% респондентов делают это несколько раз в неделю, по 8% — несколько раз в месяц, год и реже.

Также жителей страны попросили оценить сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Среднее значение составляет 6,1 балла, при этом средняя оценка сложности трудоустройства среди россиян, не играющих в компьютер, одна из самых низких — 5,9 балла. Сложнее всего найти работу тем, кто играет в компьютерные игры ежедневно: их средняя оценка — 7,1 балла, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о том, что видеоигры помогут людям пожилого возраста предотвратить болезнь Альцгеймера, считают ученые.

Они провели эксперимент, в котором приняли участие 33 человека от 55 до 75 лет. Людей разбили на три группы, одна из них по полчаса ежедневно играла в Super Mario 64, другая – впервые в жизни осваивала фортепиано, а третья ничем не занималась.

Через полгода всем участникам эксперимента сделали МРТ, а также их попросили пройти тесты на мышление. Оказалось, что у людей, которые играли в видеоигры, увеличился объем серого вещества в гиппокампе и мозжечке (области, которая играет важную роль в контроле баланса и движений) и улучшилась краткосрочная память.

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