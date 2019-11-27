Исследование: россияне предпочитают кошек вместо собак

Россияне чаще отдает предпочтение кошкам в качестве домашнего питомца, чем собакам.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, 68% сообщили, что в их семье есть домашние животные. 39% участников опроса ответили, что у них дома есть беспородная кошка, а еще 15% - породистая. Каждый пятый россиянин заявил о наличии беспородной собаки и столько же - породистой.

Меньше всего распространены сельские домашние животные, которые есть у 7% опрошенных, хомячки, черепашки, аквариумные рыбки, декоративные птицы - по 3% соответственно. Лишь 1% россиян содержат экзотических животных, сообщает ТАСС.

Как стало известно ранее, в России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Как рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, Минсельхоз до конца этого года внесет в Думу законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии».

В ведомстве считают, что внедрение маркировки позволит специалистам оперативнее выявлять источники и вспышки тех или иных заболеваний животных. Также это поможет находить быстрее потерявшихся питомцев.

Однако пока неизвестно - откуда брать на это деньги. Ведь чипирование - процесс дорогостоящий, пишут «Известия».

Читайте нас в мобильном приложении