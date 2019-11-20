Исследование: россиян чаще всего премируют за переработки

Жители России чаще всего получают премии за перевыполнение показателей (61%), переработки (51%), предложения новых методов в работе (29%) и участие в различных мероприятиях (19%).

Как говорится в исследовании "Авито Авто", мужчины чаще получают премию за переработки, чем женщины. Реже всего переработки оплачиваются в Северо-Западном федеральном округе, а чаще всего — в Сибирском и Дальневосточном.

В ходе исследования 66% респондентов заявили, что у них на работе есть возможность получать премии, 28% россиян отметили, что такой возможности в их компании нет.

Также выяснилось, что наиболее распространенными критериями при выборе работы у жителей страны являются стабильность зарплаты и выплаты в срок, размер зарплаты, "белая" зарплата и наличие премий и материальных бонусов, сообщает «Прайм».

Ранее сообщалось, что мигранты претендуют на более высокие зарплаты, чем россияне. Разница более заметна по тем вакансиям, которые предполагают работу с людьми.

Это показало исследование сервиса поиска работы и сотрудников Worki. Специалисты проанализировали 1,7 млн откликов кандидатов по вакансиям грузчик, кассир и водитель.

Наибольший разрыв между требованиями россиян и трудовых мигрантов наблюдается на должности водителя. Жители России готовы работать за 47 тыс. рублей, приезжие – за 54,5 тыс., сообщает «ПолитЭксперт».

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