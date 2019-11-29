Исследование: половина россиян пользуются доставкой товаров

59% россиян пользуются доставкой товаров до дома или работы.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, чаще пользуются доставкой ежедневные пользователи интернета и жители крупных городов.

При этом 24% опрошенных заказывает доставку не чаще раза в год, 21% пользуется такой услугой раз в полгода или чаще. 11% участников исследования пользуются доставкой несколько раз в месяц, а 1% - ежедневно.

При этом никогда не пользовались услугами доставки 40% опрошенных. 39% россиян сталкивались с периодической задержкой товаров при доставке, некачественный товар или отличный от заказанного хотя бы раз-два получали 26% и 21% участников опроса соответственно, сообщает ТАСС.

Ранее в Роскачестве рассказали о мерах безопасности при покупке товаров в интернете. Советы специалистов помогут сберечь деньги от мошенников.

В первую очередь, эксперты советуют оплачивать покупку после доставки – либо курьеру, либо в пункте самовывоза. Это также оградит от получения некачественного товара.

Роскачество советует покупателям заводить отдельную виртуальную карту и переводить на нее денежные средства для последующей оплаты товаров. Большинство граждан платят основной картой, однако введение реквизитов грозит клиенту остаться без денег, пишет ФБА «Экономика сегодня». Для безопасности можно использовать электронный кошелек, говорят эксперты.

Специалисты напоминают, что покупателей часто заманивают на сайт-двойник известного магазина. Чтобы обезопасить себя, нужно внимательно следить за адресом в браузере.

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