Испорченные органы начнут печатать в Эквадоре

Учёные в Эквадоре научились печатать органы с патологиями. Изобретенная технология позволит врачам избегать ошибок при операциях на живом человеке.



В Эквадоре научились печатать человеческие органы с патологиями и поражениями, которые есть у того или иного человека, в натуральную величину.

При помощи подобных моделей, созданных в 3D- печати, врачи смогут наблюдать патологии своих пациентов и совершенствовать свои методы при выполнении той или иной операции.

Испорченные органы с опухолью, деформацией или любым другим дефектом создаются по специальному алгоритму. Он анализирует данные с помощью томографов, магнитного резонанса, ультразвука, пишет «РИА Новости».



Тем временем ученые во всем мире продолжают исследовать возможности стволовых клеток и биоинженерии.

В мире уже есть люди с искусственно выращенными трахеями и бронхами, в распоряжении фармакологов скоро появится искусственная ткань печени, неотличимая от настоящей. Также ведутся эксперименты по выращиванию почек.