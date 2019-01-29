Исполнителя дерзкой кражи работы Куинджи посадили в СИЗО

Таганский суд в Москве арестовал обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Денис Чуприков проведет в СИЗО почти два месяца.

Во время заседания следователь сообщил, что сейчас установлены личности не всех участников преступления. При этом он не назвал точное количество сообщников Чуприкова.

Адвокат обвиняемого требовал меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина является генеральным директором ООО «Мегаполис», живет у матери вместе с женой и маленьким ребенком, передает «360».

Чуприков отметил, что был бы «крайне признателен» суду в случае помещения под домашний арест. Он также отказался комментировать обвинение и отвечать на вопрос о том, считает ли его обоснованным.

Напомним, кража картины «Ай-Петри. Крым» произошла на выставке в Третьяковке 27 января. Очевидцы приняли Чуприкова за работника музея и не помешали ему вынести экспонат. Полотно позже нашли на строящемся объекте в селе Заречье Московской области. Эксперты обнаружили на картине небольшие повреждения. Страховая стоимость работы составляла 12 млн рублей.