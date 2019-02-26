Искусственный интеллект принес «Сбербанку» миллиардные убытки
Из-за ошибок искусственного интеллекта «Сбербанк» потерял миллиарды рублей. Об этом заявил глава банка Герман Греф во время выступления в частной школе Москвы.
Он отметил, что искусственный интеллект «принимает решение в больших системах», а маленькая ошибка приводит к серьезным последствиям.
«В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», — подчеркнул Греф.
В пресс-службе банка пояснили РБК, что речь шла не о прямых потерях, а о «недополученной прибыли». Там заверили, что кредитная организация продолжает совершенствовать алгоритмы ИИ.
Ранее Греф заявлял, что ИИ позволяет оптимизировать численность работников, выполняя рутинные операции вместо человека.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии