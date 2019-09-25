Искусственный интеллект начал следить за ошибками врачей России

Искусственный интеллект начал следить за ошибками врачей России

В Московской области в пилотном режиме внедрена система на основе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, которая должна повысить качество медицинской помощи посредством мониторинга.

Новый интеллектуальный комплекс «Эксперт» выявляет потенциально некачественные случаи оказания медицинской помощи. Далее специалисты проводят детальный анализ предоставленных медицинских услуг.

В частности, анализируется медицинская карта, изучается история болезни, после чего делается вывод о том, насколько правильно и качественно было проведено лечение.

Разработкой занимается Национальный центр информатизации (НЦИ) в составе государственной корпорации Ростех. Партнёрами проекта выступают компания «Точка зрения» и Центр искусственного интеллекта и цифровой экономики Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, передает 3DNews.

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