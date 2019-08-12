Искусственный интеллект будет отчислять студентов из вузов РФ

В российских вузах внедрят сервис, с помощью которого будут определять студентов с низкой успеваемостью и отчислять их. Тестирование системы на основе искусственного интеллекта начнется с этого года.

Об этом сообщил директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов. Новый сервис будет анализировать активность студентов на лекциях, оценки, поведение, участие в общественной жизни. На основании этих данных ИИ посоветует руководству вуза поощрить студента, отправить на дополнительные курсы, чаще спрашивать или отчислить. Окончательное решение останется за деканатом.

Система будет внедрена в нескольких вузах уже в этом году, пишет РИА Новости. Эксперты надеются, что использование искусственного интеллекта позволит снизить количество отчисляемых студентов.

Ранее Госдума предложила увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%.