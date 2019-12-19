В искусственных елках обнаружили опасное вещество

«Роскачество» проверило состав искусственных елок семи торговых марок.

Специалисты обнаружили в некоторых из них превышение содержания формальдегида. Эксперты проверили продукцию стоимостью от 3 до 11 тысяч рублей. Как говорят в организации, в идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть, в противном случае это - последствия несоблюдения этих условий.

Основные замечания - резкий запах и выделение формальдегида с превышением норм и выцветанием елок под влиянием солнечных лучей.

После воздействия ультрафиолетом цвет потеряли елки трех торговых марок, сообщают «Известия».

Ранее в МЧС составили правила выбора искусственной елки.

Специалисты советуют обращать внимание на информацию на упаковке и покупать те новогодние деревья, которые имеют противопожарную пропитку - информация о ней содержится на упаковке.

Отмечается, что елки не рекомендуется ставить у выхода из помещения, иначе в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду. Также запрещено устанавливать елку около батарей и обогревательных приборов, не держать рядом с ней горящих свечек и бенгальских огней. Также елка должна быть хорошо закреплена.

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