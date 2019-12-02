«Искандеры» подключили к «военному интернету»

Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету».

После этого комплексы будут получать готовое полетное задание в режиме реального времени, а цель смогут атаковать спустя несколько минут. Приказ можно будет отдать как с передовой, так и из Национального центра управления обороной, который находится в Москве.

Испытания новой системы управления прошли осенью. «Военный интернет» использует закрытые сети передачи данных. Сегодня соединения, укомплектованные «Искандерами», есть во всех федеральных округах, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, сверхзвуковая российская ракета «Кинжал» способна поразить цели, находящиеся на расстоянии в 1,5 тысячи километров.

Таким образом, ракета превосходит существующие в мире аналоги в три раза.

Для сравнения наземный комплекс «Искандер» может произвести запуск лишь на 500 километров.

Кроме того, скорость «Кинжала» составляет десять скоростей звука, с этим показателем она обойдет все существующие системы ПРО.

Читайте нас в мобильном приложении