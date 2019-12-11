Исчезнувший российский катер найден около Хоккайдо без экипажа
Российский катер, который 26 октября бесследно пропал в японских водах, нашли около Хоккайдо. Шестерых членов экипажа на борту не оказалось.
В состав экипажа входили владелец катера Евгений Пятышин, его брат Максим Пятышин, Андрей Поддубный, главный технолог завода «Прогресс» Андрей Ярцев, его коллеги Дмитрий Тужик и Александр Орешников, передает Telegram-канал «112».
В конце октября они вышли на рыбалку на моторной лодке в заливе Владимир Приморского края. Через несколько часов связь с экипажем пропала. На поиски были направлены несколько судов и авиация.
Весной 2019 года российский путешественник Федор Конюхов попал в шторм на весельной лодке у берегов Южной Америки.
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