В Иркутской области сделали платный вход в школу
Десятки учеников одной из школ Иркутской области не могли пройти в учебное заведение через турникеты. Их карты-пропуска заблокировали из-за неоплаченного годового обслуживания в размере 300 рублей.
Дети попали в здание после составления списков вручную. Директор ранее сообщал родителям, что платить придется только за перевыпуск или утерю карты.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с неоплаченными картами. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов пошутил, что скоро введут «почасовую тарификацию за посещение учебного заведения».
Он назвал такие случаи «недопустимыми» и пообещал направить письмо министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой дать разъяснения по теме.
«У нас не школы теперь, а места по заколачиванию денег. То недокормят, то не пустят», - возмутился депутат.
Депутат Виталий Милонов объяснил «360», что вопросы установки турникетов должен решать совет школы, однако препятствовать проходу ребенка в учебное заведение они не должны.
Ранее аналогичный случай произошел в Красноярском крае. Администрация установила турникет против воли родителей. Те сочли, что услугу им навязали, и обратились в прокуратуру.
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