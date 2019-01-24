В Иркутской области сделали платный вход в школу

Десятки учеников одной из школ Иркутской области не могли пройти в учебное заведение через турникеты. Их карты-пропуска заблокировали из-за неоплаченного годового обслуживания в размере 300 рублей.

Дети попали в здание после составления списков вручную. Директор ранее сообщал родителям, что платить придется только за перевыпуск или утерю карты.

В Госдуме прокомментировали ситуацию с неоплаченными картами. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов пошутил, что скоро введут «почасовую тарификацию за посещение учебного заведения».

Он назвал такие случаи «недопустимыми» и пообещал направить письмо министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой дать разъяснения по теме.

«У нас не школы теперь, а места по заколачиванию денег. То недокормят, то не пустят», - возмутился депутат.

Депутат Виталий Милонов объяснил «360», что вопросы установки турникетов должен решать совет школы, однако препятствовать проходу ребенка в учебное заведение они не должны.

Ранее аналогичный случай произошел в Красноярском крае. Администрация установила турникет против воли родителей. Те сочли, что услугу им навязали, и обратились в прокуратуру.