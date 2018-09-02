В Иркутской области приостановили до утра поиски пропавшего Ми-8
Из-за наступления темноты спасатели перенесли поиски пропавшего вертолета Ми-8 в Иркутской области на утро 3 сентября.
«Поиски приостановлены до рассвета. Утром планируется увеличить группировку сил, задействованных в поисково-спасательной операции», - сообщили в Сибирском авиационном спасательном центре Росавиации.
Утром для поисков будут привлечены 3-4 вертолета Ми-8. Операция пройдет по предполагаемому маршруту вертолета: на территории Усть-Кута до западного побережья Байкала, сообщает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что в Иркутской области пропал вертолет Ми-8 компании «Ангара». На борту судна находились три человека. Вертолет совершал рейс по заказу «Новосибирскгеологии» и должен был приземлиться в двух точках. С вертолета также должны были выполнить аэрофотосъемку.
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