В Иркутской области подожгли машину мэра города Шелехов
В Шелехове Иркутской области сгорел автомобиль Infinity мэра города Сергея Липина. Автомобиль подожгли утром 18 августа.
По данному факту заведено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. В результате пожара никто не пострадал, уточняет телеканал «Дождь».
По словам Липина, инцидент связан с его деятельностью на посту мэра, которая «не всех устраивает».
«Закупки и аукционы стали прозрачными и честными. Город меняется и не всем это нравится. Трудности говорят о том, что путь выбран верный», - отметил Липин.
На выборах в градоначальники он баллотировался от партии «Единая Россия» и набрал 55% голосов.
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