В Иркутской области подожгли машину мэра города Шелехов

В Шелехове Иркутской области сгорел автомобиль Infinity мэра города Сергея Липина. Автомобиль подожгли утром 18 августа.

По данному факту заведено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. В результате пожара никто не пострадал, уточняет телеканал «Дождь».

По словам Липина, инцидент связан с его деятельностью на посту мэра, которая «не всех устраивает».

«Закупки и аукционы стали прозрачными и честными. Город меняется и не всем это нравится. Трудности говорят о том, что путь выбран верный», - отметил Липин.

На выборах в градоначальники он баллотировался от партии «Единая Россия» и набрал 55% голосов.