Генпрокуратура завела дело после охоты иркутского губернатора

По факту убийства медведя, в котором подозревается губернатор Иркутской области Сергей Левченко, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Расследованием займутся следователи межмуниципального отдела МВД России «Тулунский».

Речь идет об инциденте, который произошел 5 января 2017 года. По данным Генпрокуратуры, охотники застрелили спящего в берлоге медведя, не имея разрешительных документов, и нарушили сроки проведения охоты. Действия злоумышленников причинили ущерб на сумму более 90 тыс. рублей, пишет РБК.

«Первый канал» ранее связался с блогером Артемом Павлечко, который снимал охоту на видео. Он сообщил, что охота состоялась в январе 2017 года, то есть в запрещенное время, а медведь спал в берлоге и не был шатуном. Прокуратура Иркутской области подтвердила версию блогера.