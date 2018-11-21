Ирина Яровая разрешит покупать оружие после собеседования

В России ужесточат правила получения лицензии на приобретение огнестрельного длинноствольного оружия лицами от 18 до 21 года. Соответствующий законопроект разработан вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Она предлагает ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета или лицензии на покупку оружия. Кандидатов обяжут предоставлять справку и характеристику с места работы, сведения о доходах и копию налоговой декларации. Кроме того, для получения лицензии потребуется пройти собеседование.

Как объясняет Яровая, данные с места работы необходимы для выяснения целей приобретения оружия и для предупреждения противоправных действий. Справка о доходах позволит установить финансовые источники на покупку оружия. Она отметила, что в качестве документа, подтверждающего размер и источник дохода, может стать гарантийное письмо от родителей.

Собеседование для выдачи лицензии будет проводить орган, уполномоченный в сфере оборота оружия, уточняет ТАСС. Сегодня эти функции выполняет Росгвардия.

Законопроект не будет касаться лиц, прошедших службу в армии, для которых охота является неотъемлемой частью жизни, а также граждан старше 21 года.

Ранее с предложением повысить возраст для покупки оружия до 21 года предложила Росгвардия. В настоящее время в России около 15 тысяч россиян от 18 до 21 года имеют оружие. Всего в стране более 4 миллионов граждан владеют огнестрельным оружием.

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