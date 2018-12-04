Ирина Яровая связала руки создателям колумбайн-сообществ

Ирина Яровая связала руки создателям колумбайн-сообществ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект вице-спикера Ирины Яровой о незамедлительной блокировке сайтов, призывающих детей к преступлениям и самоубийствам.

Документ признает запрещенной информацию, которая призывает несовершеннолетних совершать противоправные действия, опасные для них и окружающих. Закон также сокращает срок для удаления интернет-ресурса или сообщества, организаторы которых вовлекают детей в преступную деятельность. Теперь вместо трех дней меры по блокировке сайта должны быть приняты в течение суток, сообщает «Новая газета».

Законопроект разработан в связи с событиями в американской школе «Колумбайн», где в 1999 году два старшеклассника убили 13 человек и ранили 26. После преступления школьники совершили самоубийство.

Напомним, с начала года в России произошло несколько нападений школьников на учителей и учащихся. Однако о трагедии в «Колумбайн» вспомнили после событий в Керченском политехническом колледже. Там 17 октября студент Владислав Росляков открыл стрельбу и спровоцировал взрыв самодельного устройства. Трагедия унесла жизни 21 человека, свыше 40 получили ранения, сам студент покончил с собой.

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