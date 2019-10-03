Ирак привел армию в боевую готовность

В Ираке привели свои войска в состояние максимальной боеготовности в связи с происходящими в стране беспорядками. Об этом заявил министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари.

Эти меры предназначены, по словам военного, для сохранения суверенитета государства, правительственных учреждений и жизненно важных объектов, а также всех посольств и дипмиссий, пишут «Известия».

Напомним, в Ираке 1 октября начались многотысячные митинги в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Протестующие требуют отставки официальных властей.

Участники демонстраций жгут местные администрации, вступают в столкновения с полицией, перекрывают дороги. Силовики разгоняют толпу с помощью огнестрельного оружия и слезоточивого газа. С каждым днём митинги начинаются с новой силой и с большей агрессией.

Тем временем Багдад вооружается и от внешнего врага. Так Ирак принял решение купить у России зенитно-ракетной системы С-400.