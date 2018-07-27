Иосиф Кобзон попал в реанимацию в тяжелом состоянии
80-летний народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон переведён в реанимацию нейрохирургии в одной из столичных больниц.
Отмечается, что певец находится в тяжелом состоянии.
Иосиф Кобзон подвергался госпитализации в конце июня, однако сам заверял, что со здоровьем у него все в порядке, передает «Life».
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