Молочника из России объявили в розыск за бифидок

Молочника из России объявили в розыск за бифидок

Пресненский суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск изобретателя кисломолочного напитка «бифидок», совладельца предприятия по производству пробиотиков «Партнер» Игоря Вайнштока. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплат.

После удовлетворения ходатайства ГСУ СКР Москвы информация о Вайнштоке направлена в Интерпол для внесения в розыскную базу. Сам предприниматель объясняет уголовное преследование попыткой рейдерского захвата его производства, чья продукция занимает 61% рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов России.

Сейчас разыскиваемый находится за рубежом. Вместе с ним уголовному преследованию подверглись другой совладелец «Партнера» Сергей Иванченко и член совета директоров Николай Загородник, пишет «Коммерсантъ».

Дело в отношении Вайнштока было возбуждено в 2017 году по заявлению Фондсервисбанка, который кредитовал предприятие бизнесмена. После смены руководства в банке кредитная организация посчитала, что в результате сотрудничества с «Партнером» ей был нанесен ущерб в размере 42 млн рублей.

Компания «Партнер» создана в 1992 году. Она производит медицинские препараты «Бифидумбактерин», «Пробиформ», «Флорин форте» и другие. «Партнер» также выпускает иммунологические продукты питания под маркой «Бифидок» и контролирует порядка 200 предприятий молочной отрасли.

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