Сервис ЦИАН заплатит крупный штраф за некорректную рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения сервисом по покупке и аренды недвижимости ЦИАН закона о рекламе. Онлайн-ресурсу грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Как сообщили в управлении ФАС по Москве, на сайте ЦИАН приводится некорректное сравнение с конкурентами: сервис позиционирует себя лидером онлайн-недвижимости.

ЦИАН распространял рекламу, содержащую такие утверждения, как «крупнейший интернет-сервис», «самая большая и актуальная база объявлений», «лидер онлайн недвижимости России». Вместе с тем доказательств, подтверждающих эти слова, на сайте не приводилось, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

В ФАС отметили, что действия ЦИАН направлены на привлечение клиентов с конкурирующих ресурсов за счет недобросовестной рекламы, а не с помощью улучшения качества оказываемых услуг.

В случае привлечения онлайн-сервиса к административной ответственности, ЦИАНу грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.

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