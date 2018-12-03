Сайт одежды в Москве сдавал в аренду детей за криптовалюту

Интернет-магазин в Москве под видом продажи одежды сдавал в аренду детей. Цена «проката» достигала 100 тыс. рублей.

На сайте предлагалось 26 «лотов» детей: 11 девочек и 15 мальчиков. Стоимость одного лота достигала 100 тыс. рублей, при длительной аренде для клиентов действовали скидки.

Оплатить услуги можно было исключительно криптовалютой. Доставку «товара» предлагали круглосуточно. Торговцы также были готовы предоставить площадку для «использования», пишет Lenta.ru.

Сайт обнаружили пользователи Сети. Сейчас портал недоступен. Полиция проводит проверку информации о создании сайта.

Ранее официальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова рассказала, что в 71% случаев жертвами торговцев становятся женщины и дети.