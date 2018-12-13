Интернет в Москве подорожает в связи с «пакетом Яровой»

Интернет в Москве подорожает в связи с «пакетом Яровой»

В Москве с 2019 года вырастет стоимость домашнего интернета. Компании объясняют рост цен затратами на выполнение требований «пакета Яровой», а также увеличением НДС с 18% до 20%.

О росте платы за интернет, в частности, объявили в компании RiNet. Стоимость услуг интернет-провайдера увеличится на 5%. В компании объяснили, что нововведения требуют «многомиллионных затрат».

О росте цен заговорили в МГТС – их услуги поднимутся в стоимости на 50 рублей. Там не связывают рост цен с «законом Яровой». В компании рассказали, что регулярно меняют тарифы в зависимости от потребностей клиентов.

В регионах цены стали расти еще с мая 2018 года. В среднем услуги интернета выросли на 8-10%. Об этом предупреждали в «Дом.ru». С 1 ноября цена домашнего интернета увеличилась у «Ростелекома», пишет «Коммерсантъ».

«Закон Яровой» вступил в силу 1 июля. Согласно документу, операторы связи должны в течение 30 дней хранить голосовые сообщения и sms, а интернет-провайдеры шесть месяцев обязаны сохранять электронные сообщения пользователей и предоставлять их по запросам спецслужб.

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