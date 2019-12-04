Instagram начал спрашивать возраст новых пользователей

С 4 декабря Instagram будет требовать указывать возраст при регистрации нового пользователя или будет синхронизировать возраст с данными, указанными в профиле Facebook.

«С сегодняшнего дня мы станем запрашивать дату рождения при создании аккаунта в Instagram. Согласно правилам пользования (приложения - ИФ), в большинстве стран пользователь должен быть не младше 13 лет. Уточнение этих данных поможет предотвратить использование приложения несовершеннолетними, обеспечит безопасность и работу приложения, соответствующую возрасту пользователя», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Instagram.

В пресс-службе уточнили, что если синхронизировать свои аккаунты Instagram и Facebook, то социальная сеть определит возраст пользователя в соответствии с настройками последнего, пишет «Интерфакс».

В дальнейшем социальная сеть собирается использовать возрастные настройки для создания адаптированного опыта работы с приложением, включающего в себя обучение работе с учетными записями и рекомендации по настройкам приватности для молодых людей.

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