Иностранцы тратят на поездки в Россию в среднем по 144 тысячи рублей
Иностранцы в среднем проводят в России около недели и тратят за поездку 144 тысячи рублей, говорится в докладе Аналитического центра при правительстве РФ.
Доклад «Оценка влияния въездного туризма на экономику России» был подготовлен в сентябре 2018 года. В нем говорится, что иностранцы редко пользуются турпакетами и зачастую организуют путешествие самостоятельно.
Средний бюджет поездки - 144 тысячи рублей. Из них расходы на проживание составляют 23%, на международные перевозки – 24%, на питание – 19%, на внутренние перевозки – 9%.
В первом полугодии 2018 года иностранцы совершили 10,9 млн поездок в Россию, пишет «Интерфакс». Россию преимущественно посещают граждане Китая, Германии, Республики Корея, США и Израиля.
Следующая новость Россия начала поставки ракетных зенитных комплексов С-300 в Сирию
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии