Иностранцы тратят на поездки в Россию в среднем по 144 тысячи рублей

Иностранцы в среднем проводят в России около недели и тратят за поездку 144 тысячи рублей, говорится в докладе Аналитического центра при правительстве РФ.

Доклад «Оценка влияния въездного туризма на экономику России» был подготовлен в сентябре 2018 года. В нем говорится, что иностранцы редко пользуются турпакетами и зачастую организуют путешествие самостоятельно.

Средний бюджет поездки - 144 тысячи рублей. Из них расходы на проживание составляют 23%, на международные перевозки – 24%, на питание – 19%, на внутренние перевозки – 9%.

В первом полугодии 2018 года иностранцы совершили 10,9 млн поездок в Россию, пишет «Интерфакс». Россию преимущественно посещают граждане Китая, Германии, Республики Корея, США и Израиля.