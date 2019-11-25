Иностранцы сгладили демографический провал в РФ

В 2019 году миграционная служба РФ давала российское гражданство иностранцам в 1,5 раза чаще, чем годом ранее.

Чаще всего новые паспорта получали Украинцы - 146 тысяч человек. Это преимущественно жители Донецкой и Луганской народных республик, для которых действуют упрощенные правила получения российского документа.

Также российские паспорта часто получали приехавшие из Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Молдавии. Всего в январе–сентябре российское гражданство получили 285 тыс. человек, что на 48% больше, чем за тот же период 2018 года.

По данным МВД, рост вызван принятыми изменениями миграционного законодательства, направленными на упрощение порядка приобретения российского гражданства.

За счет притока новых граждан удается сгладить демографический провал в нашей стране, сообщают «Известия».

Выдача паспортов жителям Донбасса осуществляется в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке». Данный документ касался жителей ДНР и ЛНР. 17 июля Владимир Путин распространил упрощённый порядок на всё население Донецкой и Луганской областей. Ранее украинцы с Юго-Востока могли получить гражданство России после пяти лет проживания в стране.

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