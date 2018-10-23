«Иннополис» признан неэффективной экономической зоной

Счетная палата проанализировала деятельность 25 особых экономических зон и признала неэффективными 10 из них. В частности, в «черный список» попала ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане.

ОЭЗ «Иннополис» имела потенциал стать центром криптовалют в России, сообщалось ранее. Она единственная из 10 неэффективных зон имеет отношение к IT-сфере.

Причинами неэффективной работы назвали ненадлежащее управление со стороны Минэкономразвития, властей региона, а также отсутствие системы компенсации затрат на создание инфраструктуры ОЭЗ. Созданные объекты не могут начать работу из-за отсутствия нагрузки соответствующей мощности.

Другой показатель неэффективного менеджмента – низкая доля земельных участков в общей полезной площади ОЭЗ, которые используются резидентами. На 1 января 2018 года их доля составляла 38%, сообщает портал «Новости криптомира».

Ранее стало известно, что майнеры смогут стать резидентами ОЭЗ в Калининградской области.

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