Ученые «МИСиС» создали прототип аэротакси для российской компании
Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» представили прототип аэротакси. Его разработка будет завершена к 2020 году.
Проект реализуется по заказу российской компании «Бартини». Аэротакси уже прошло несколько тестовых испытаний. На рынок аэротакси разработка поступит к 2020 году.
Аппарат совершает вертикальный взлет и летает подобно самолету. Вес такого такси составляет 60 кг, скорость достигает 200 км/ч. Управление аппаратом осуществляется дистанционно.
Сборка аэротакси началась в марте 2018 года. К маю инженеры завершили сборку и приступили к техническим испытаниям, сообщает ТАСС. Ученые отмечают, что аппарат показал хорошую маневренность и стабильность работы систем управления.
В Центре прототипирования высокой сложности будет реализован полный цикл производства аэротакси. «Разработки уникальны и предвосхищают ожидания заказчиков», - сказала ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.
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