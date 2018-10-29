«Сбербанк» сообщил об утечке данных 420 тысяч сотрудников

База данных с именами и адресами электронной почты более 420 тысяч сотрудников «Сбербанка» попала в открытый доступ. В банке заявили, что утечка данных не представляет угрозы клиентам.

Информацию о том, что часть адресной книги сотрудников попала в интернет, подтвердили в пресс-службе кредитной организации. Там уточнили, что текстовый файл с записями фамилий и имен сотрудников и их логинами для входа в операционную систему был размещен на специализированном форуме phreaker.pro. Из документа можно было узнать, в каком подразделении работает сотрудник.

Базу выложил неизвестный пользователь, доступ к ней имели все желающие. Сотрудники банка сравнили информацию с собственной базой для подтверждения подлинности данных. Оказалось, что в ней указаны три электронных адреса президента «Сбербанка» Германа Грефа. База актуальна на 1 августа 2018 года.

В пресс-службе заверили, что утечка данных не угрожает автоматизированным системам банка и клиентам. Причину инцидента не называют, однако, по данным «Коммерсанта», наиболее вероятны злонамеренные действия кого-то из бывших или действующих сотрудников.

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