Инфляция в России может перешагнуть порог в 3,5% к 2019 году
Заместитель министра финансов Владимир Колычев заявил, что ведомство не исключает превышения порога инфляции в России в 3,5% к концу 2018 года.
По его словам, на рост цен в августе повлияла продовольственная инфляция, а отчасти и «эффект переноса от курса».
Чиновник также добавил, что текущее ослабление рубля на финансовом рынке носит не системный, а временный характер. Он объяснил волатильность «перетоком капитала по миру с развивающихся рынков».
По словам Владимира Колычева, рубль вернется к прежним значениям, когда этот процесс закончится, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость После металлургов Андрей Белоусов решил раскулачивать угольщиков
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии