Инфляция в России может перешагнуть порог в 3,5% к 2019 году

Заместитель министра финансов Владимир Колычев заявил, что ведомство не исключает превышения порога инфляции в России в 3,5% к концу 2018 года.

По его словам, на рост цен в августе повлияла продовольственная инфляция, а отчасти и «эффект переноса от курса».

Чиновник также добавил, что текущее ослабление рубля на финансовом рынке носит не системный, а временный характер. Он объяснил волатильность «перетоком капитала по миру с развивающихся рынков».

По словам Владимира Колычева, рубль вернется к прежним значениям, когда этот процесс закончится, сообщает «Экономика сегодня».