Индия выплатит деньги России за покупку С-400

Россия наконец получит деньги от Индии по контракту на С-400. Нью-Дели выплатит Москве аванс.

В пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ отметили, что контракт будет выполняться в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, пишет ТАСС.

О желании купить С-400 Индия заявила в 2015 году, а соглашение было подписано в 2018 году. Это вызвало раздражение США. Вашингтон пригрозил применить санкции.

Ранее Штаты уже грозили ограничительными мерами Анкаре. Та тоже решила закупить российские С-400.