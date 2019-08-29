Индия выплатит деньги России за покупку С-400
Россия наконец получит деньги от Индии по контракту на С-400. Нью-Дели выплатит Москве аванс.
В пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ отметили, что контракт будет выполняться в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, пишет ТАСС.
О желании купить С-400 Индия заявила в 2015 году, а соглашение было подписано в 2018 году. Это вызвало раздражение США. Вашингтон пригрозил применить санкции.
Ранее Штаты уже грозили ограничительными мерами Анкаре. Та тоже решила закупить российские С-400.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!