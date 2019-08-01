В Индии врачи спасли «ребёнка-акулу»

В Индии врачи спасли «ребёнка-акулу»

526 лишних зуба насчитали врачи у семилетнего мальчика в Индии. Ребёнок попал к стоматологам с жалобами на сильную боль в нижней челюсти.

Как сообщило издание Times of India, маленькому пациенту были проведены компьютерная томография и рентген, которые показали опухоль с огромным числом зубных рудиментов. Ребёнка немедленно прооперировали, опухоль успешно удалили. Сама операция продлилась несколько часов и завершилась без осложнений, мальчик чувствует себя хорошо.

Медики гадают о причине такой аномалии, которая ранее в их практике не встречалась. Среди основных версий — генетическое заболевание и излучения от сотовой вышки. В последний раз индийские медики сталкивались с похожим случаем в 2014 году, когда у обраитившегося мужчины в челюсти было найдено 232 рудиментарных зуба.

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