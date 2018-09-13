Индейцам США разрешили поедать кошек и собак в религиозных целях
Палата представителей США одобрила закон, запрещающий забой, транспортировку, хранение и продажу кошек и собак для употребления в пищу.
Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч долларов (около 345 тысяч рублей).
При этом предусматриваются исключения из запрета для индейских племен, которым разрешено употреблять мясо этих животных «в религиозных целях», сообщает «НСН».
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