Импортный парфюм задушат новыми правилами маркировки

К концу 2019 года в России могут исчезнуть некоторые духи зарубежных производителей. Это связано с введением обязательной маркировки продукции.

О перебоях с поставками предупредили в Российской парфюмерно-косметической ассоциации. Новая система маркировки заработает с 1 декабря, ее тестирование пройдет с марта по ноябрь.

В ассоциации пояснили, что на упаковки духов необходимо наносить специальные знаки с криптокодом. Для выполнения этого требования производителям, в том числе иностранным, придется приобрести оборудование и программное обеспечение к нему. Его стоимость может составить порядка 30 млн рублей.

Как пишут «Известия», с введением новых правил ассортимент парфюмерии сократится на 10%. В Центре развития перспективных технологий говорят, что серьезных проблем возникнуть не должно, так как поставщики успеют подготовиться к предновогоднему пику продаж.

Ранее в России ввели обязательную маркировку меховых изделий.