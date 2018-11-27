Иммануила Канта наказали за философию в Калининграде

В Калининграде неизвестные облили краской монумент немецкому философу Иммануилу Канту. Иницидент произошел рядом с одним из корпусов Балтийского федерального университета (БФУ), носящего его имя.

Представитель вуза Юлия Шкуркина рассказала, что памятник сильно пострадал: вандалы облили его белой и розовой красками. Рядом с ним разбросаны листовки, в которых Канта называют «врагом».

Шкуркина заявила, что служба безопасности университета изучает данные с камер видеонаблюдения. После этого планируется написать заявление в полицию для поиска виновных.

В МВД рассказали ТАСС, что ущерб нанесен могиле философа и мемориальной табличке на месте, где находился дом Канта. Неизвестные также попытались облить могилу краской.

Памятник Канту был установлен 27 июня 1992 года. Он воссоздан по сохранившейся модели скульптора из Германии Христиана Даниэля Рауха.

Кант является родоначальником немецкой классической философии. Он родился в 1724 году в Кенигсберге (современном Калининграде). Философ похоронен у стен Кафедрального собора на острове, который был назван в его честь.