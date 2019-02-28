Илья Яшин сдал бабушку в дом престарелых ради квартиры

Илья Яшин сдал бабушку в дом престарелых ради квартиры

Муниципальный депутат, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин сдал бабушку в дом престарелых и завладел ее квартирой. Чтобы об этом не узнали СМИ, он поменял родственнице имя.

Это уже вторая попытка Яшина сдать бабушку в дом престарелых. Женщину поместили в пансионат «Гостеприимный».

Условия, в которых проживает Нина Андреевна (прежнее имя – Александра Дмитриевна Яшина), напоминают тюрьму. Старикам здесь не предоставляется никакой помощи или соцуслуг.

Соседки говорят о бабушке Яшина как о «подозрительной, недоверчивой». Женщина, в свою очередь, заявляет, что родных у нее нет, есть лишь опекун.

О том, что Яшин сдал бабушку в интернат, сообщалось весной 2018 года. Сам депутат объяснял, что родственница страдает деменцией, а пансионат позволит «продлить ей жизнь».

Как пишет издание «Московская газета», пансионат «Гостеприимный» расположен в СНТ «Росинка» под Красногорском. Добраться туда из столицы можно лишь по Новорижскому шоссе, при этом каких-либо указателей на заведение по дороге не встречается. Проживают старики в трехэтажном коттедже.

В комнатах на первом и втором этажах живут те, кто еще может ходить самостоятельно, условия для них созданы более комфортные. Здесь, на втором этаже, в двухместном номере проживает бабушка Яшина. На третьем этаже размещены лежачие старики, которые не передвигаются без посторонней помощи. Однако никаких лицензий у дома престарелых нет, а следовательно, нет ни медицинской, ни психологической помощи страдающим деменцией пожилым людям.

Как предполагает издание, зарабатываться эти деньги могут нелегально за счет заключения договоров по «серым» схемам, которые позволяют заведению работать и осуществлять «профессиональный медицинский уход» и «реабилитационные мероприятия для пациентов» без лицензии.

Ранее в ходе проверки налоговой было установлено, что фактическое местонахождение компании не совпадает с ее юридическим адресом.

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