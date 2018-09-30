Илона Маска заставили уйти с поста председателя совета директоров Tesla

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам потребовала от основателя Tesla покинуть пост совета директоров компании и выплатить штраф в 20 млн долларов. Это связано с публикацией в Twitter, которая вызвала падение акций компании.

Как уточняется, Маск сохранит свое место на посту гендиректора Tesla. Совет директоров он покинет в течение 45 дней и в дальнейшем не сможет войти в него на протяжении трех лет, передает «Газета.ru».

В начале августа он написал в соцсети, что собирается выкупить Tesla по цене 420 долларов за акцию. Через 17 дней он отказался от планов. В связи с этим Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в федеральный окружной суд Манхэттена, обвинив Маска в мошенничестве.

Согласно законодательству США, компании и их топ-менеджеры не имеют права давать недостоверную информацию относительно корпоративных событий.