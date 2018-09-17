Илон Маск пожаловался на жуткую логистику компании Tesla
Руководитель компании Tesla Илон Маск пожаловался в социальных сетях на трудности с логистикой.
Сам предприниматель ранее предупреждал, что для покупателя может быть увеличено время ожидания выпуска электромобилей из-за роста поставок в Северной Америке.
Эти заявления негативно повлияли на акции производителя.
По словам Илона Маска, после производственного ада в компании наступил логистический ад, но как руководитель эту проблему он решит в ближайшее время, передает «360».
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