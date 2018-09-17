Илон Маск пожаловался на жуткую логистику компании Tesla

Руководитель компании Tesla Илон Маск пожаловался в социальных сетях на трудности с логистикой.

Сам предприниматель ранее предупреждал, что для покупателя может быть увеличено время ожидания выпуска электромобилей из-за роста поставок в Северной Америке.

Эти заявления негативно повлияли на акции производителя.

По словам Илона Маска, после производственного ада в компании наступил логистический ад, но как руководитель эту проблему он решит в ближайшее время, передает «360».