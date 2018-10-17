Илон Маск отстранен от управления Tesla на три года

Суд США одобрил мировое соглашение между основателем Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам, согласно которому миллиардер на три года будет отстранен от руководства компанией – он обязан покинуть совет директоров. Вместе с этим Маск выплатит штраф в размере 20 млн долларов.

Такой же штраф наложен на саму компанию. В скором времени в Tesla назначат независимого председателя совета директоров, а также двух членов совета и создадут комитет для контроля за коммуникациями Маска. С этим комитетом Маск должен согласовывать публикации материалов, касающиеся компании и ее акционеров, уточняет РБК.

После заключения мирового соглашения акции автомобильной компании выросли на 5,5% до 271,63 долларов. Однако эта сумма на 20% меньше той, по которой ценные бумаги компании покупали 6 августа – за день до публикации Маска в соцсетях о готовности сделать Tesla непубличной компанией.

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