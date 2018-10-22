Илон Маск объявил дату запуска первого туннеля Hyperloop

Первый вакуумный туннель для скоростного перемещения Hyperloop запустят 10 декабря. Об этом бизнесмен Илон Маск сообщил в своем Twitter.

По его словам, туннель «почти готов». На следующий день после открытия всем пассажирам будет представлена возможность прокатиться на капсуле бесплатно.

В 2017 году компания Huperloop One, которая занимается созданием вакуумных туннелей, провела первое испытание в пригороде Лас-Вегаса. Пассажирская капсула разогналась до скорости 113 километров в час. Проектная скорость составляет 400 километров в час.

В число инвесторов проекта входят Российский фонд прямых инвестиций, а также братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, которые ранее были арестованы по подозрению в хищении средств из бюджета, сообщает «Интерфакс-недвижимость».