IKEA задумалась об открытии в России «компактных» магазинов

Шведская IKEA рассматривает вариант запуска в России магазинов нового формата площадью от 180 до 900 кв. метров. О планах рассказал гендиректор сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

Большинство магазинов компании имеют площадь 30-35 тыс. кв.м. Новый формат предполагает открытие точек продаж размером до 900 кв. м – это «промежуточный» вариант между дизайн-студией и гипермаркетом.

По словам Эрнтелла, в настоящее время компания также работает над развитием онлайн-продаж и открытием пунктов выдачи товаров, приобретенных в интернете. Онлайн-продажи начались полтора года назад, сейчас на их долю приходится около 8% от общего объема выручки. Генеральный директор IKEA в России отметил, что открытие крупноформатных магазинов также остается в планах компании.

В июне IKEA открыла первый магазин «компактного» формата в московском торговом центре «Авиапарк», сообщает «Интерфакс-недвижимость». Торговая точка занимает 300 кв.м. площади. Здесь представлены решения по обустройству дома – кухни и гардеробы. В компании заявляли, что в скором времени могут открыть еще пять-семь подобных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.

Прежде в Москве работали три крупных магазина IKEA в ТЦ «Мега». Всего в мире насчитывается 365 гипермаркетов в 29 странах.