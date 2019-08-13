Игумен Фотий попросил прощения у матери грубо крещёного ребёнка

Отстранённый от служения за грубое крещение ребёнка игумен Мариенбургской церкви в Гатчине Фотий (Нечепоренко) встретился с его матерью и попросил прощения. Ранее женщина подала против священнослужителя заявление в полицию после обряда крещения, где, со слов очевидцев, ребенок едва не захлебнулся.

Встреча прошла в присутствие журналистов. Игумен Фотий предложил матери малыша «не дожидаться Прощёного воскресения» и простить его. В ответ женщина поинтересовалась у священника, не расценивать ли ей только что им сказанное как сарказм.

При этом отец Фотий продолжил настаивать, что ребёнок при погружении не наглотался воды и не ударялся о стенки купели. Он также напомнил прихожанке, что при крещении каноны предписывают троекратное погружение в святую воду.

Ранее крестившая своего ребёнка мать сообщила, что игумен Фотий обращался с ребёнком грубо и когда мальчик стал захлёбываться ― не давал ему продышаться. Также священник не реагировал на требования матери отдать ей ребёнка.

Женщина написала заявление в полицию, а также жалобу в Епархиальное управление. Решением последнего отец Фотий был временно отстранён от совершения Таинств.