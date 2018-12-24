Hyundai сообщил об автоновинках для России в 2019 году

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai привезет в 2019 году в Россию обновленные модели Elantra и Sonata, а также ряд спортивных авто.

В феврале российским покупателям предложат обновленный седан Elantra. Новинку уже продают на американском автомобильном рынке. После рестайлинга машина получила видоизмененную радиаторную решетку, новые задние фонари, дневные ходовые огни треугольной формы. Изменения затронули бамперы, капот, крышку багажника и колесные диски.

В августе Hyundai начнет продажи Sonata восьмого поколения. Ожидается, что седан будет значительно отличаться от своего предшественника. Премьера этой модели авто еще не состоялась.

Кроме того, с нового года линейку машин Hyundai пополнят спортивные автомобили, выпускаемые под N-брендом, рассказывает РБК. Весной в Россию приедет хэтчбек i30 N, а вслед за ним – фастбек i30 Fastback и хэтчбек Veloster.

Компания также рассматривает возможость продажи на российском рынке кроссовера Palisade. Автомобиль может добраться до РФ в конце года.

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